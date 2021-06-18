Запитання до уряду та відновлення роботи ВККС: порядок денний Ради
Фото: у Раді сьогодні планується година запитань до уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Верховній раді 18 червня запланована година запитань до уряду. Після чого нардепи збираються розглянути низку законопроектів.
Після запитань урядовцям, міністр фінансів Сергій Марченко представить Звіт про виконання Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
Далі планується розгляд низки законопроектів:
друге читання
- 3711-д - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
- 4364 - проект Закону про платіжні послуги (друге читання)
- 4555 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб
- 3205-2 - проект Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві
- 2234 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування
перше читання
- 5475 - проект Закону про Уповноваженого з медичних питань
- 3715 - проект Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)
- 5305 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань
- 5270 - проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.
Раніше комітет Ради вирішив, що закон Зеленського про олігархів потребує доопрацювання.