Вопросы Донбасса теперь будут обсуждаться в формате с участием США, - вице-премьер

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности”, - заявила Стефанишина.

По словам вице-премьер-министра, сегодня Штаты понимают свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, а также будут участвовать в обсуждении этих вопросов не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - отметила Стефанишина.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.



Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.



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