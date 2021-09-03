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Питання Донбасу тепер обговорюватимуться у форматі за участі США, - віце-прем'єр

Автор: Сергій Пишкін

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Сполучені Штати Америки братимуть участь в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Україна очікує на низку візитів, які відбудуться в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера"

“Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань”, - заявила Стефанішина.

За словами віцепрем'єр-міністра, сьогодні Штати розуміють свою роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму й братимуть участь в порушенні цих питань не лише у нормандському форматі, але й в більш широких форматах.

"США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі в урегулюванні конфлікту, але з сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не лише у нормандському форматі, але і в більш ширшому форматі, включаючи Сполучені Штати", - відзначила Стефанішина.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник міністра оборони Анна Маляр та інші, обговорюють зустріч Зеленського і Байдена в США, шлях України до НАТО та інші актуальні теми.


Нагадаємо, раніше у "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про здобуття незалежності.


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