Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса нельзя объединять, - МИД

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса нельзя объединять в один. Это может привести к усложнению процесса деоккупации.

Об этом в интервью "UA: Украинское радио" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он выразил сожаление, что в 2014 году после аннексии Крыма не было создано формата, подобного к нормандской встрече.

"Нам сейчас приходится наверстывать. Это гораздо сложнее делать, я вам честно скажу. Но, мы как раз работаем над созданием этого формата… У меня на столе лежит письмо МИД к президенту Украины, в котором мы предлагаем президенту рассмотреть как раз формат международной платформы по Крыму, который мы разработали в Министерстве иностранных дел", - сказал Кулеба.

По его словам стратегия деоккупации является комплексным вопросом, так как МИД отвечает за международный блок, а сам процесс больше связан с внутренней политикой.

"И здесь мы взаимодействуем с моим коллегой вице-премьером - министром по реинтеграции Алексеем Резниковым, и с представительством президента в Автономной республике Крым, и с другими министерствами для того, чтобы свести все идеи, все модели в единое целое. Мы планируем передать этот "единый пакет" в СНБО для окончательного согласования и рассмотрения", - добавил Кулеба.

Напомним, в конце июля в правительстве заявили, что разработали стратегию по деоккупации Крыма, однако документ пока не является публичным.

Позже стало известно, что Украина хочет привлечь к платформе по доеккупации Крыма Польшу, а также США и Великобританию.