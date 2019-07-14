Вопросы декоммунизации должны решаться на референдумах, - Разумков

Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации в Украине должны решаться на местных референдумах. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Он считает, что решения о декоммунизации должны приниматься на местах.

"Мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - сказал Разумков.

По его словам, было бы хорошо, если вопрос о переименовании населенных пунктов принимался жителями через местный референдум.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева опубликовал обоснование решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича в Киеве. Подчеркивалось, что решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.

Тогда глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что по вопросу переименования проспекта Бандеры в Киеве должен быть проведен опрос.