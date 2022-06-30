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Под вопросом выпуск ракет и танков. Экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%

Фото: мировой экспорт полупроводников в РФ сократился на 90% (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Оборонная промышленность, а также высокоточное машиностроение в России остались без полупроводников, необходимых для широкого спектра продукции, после того, как Вашингтон ввел запрет на их экспорт. По данным Министерства торговли США, мировой экспорт полупроводников в Россию снизился почти на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С момента введения санкций глобальный экспорт полупроводников в РФ сократился почти на 90%, в результате чего российские компании остались без высокоточной продукции, необходимой для выпуска ряда вооружений, среди которых высокоточные ракеты и танки", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По оценке министерства, до 2025 года российские авиакомпании будут вынуждены прекратить эксплуатацию до двух третей своих коммерческих самолетов, чтобы использовать их в качестве доноров запасных частей.

Ранее мы писали, что США планируют закрыть поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам. Также ранее Южная Корея ввела запрет на экспорт в Россию и Беларусь компьютеров и полупроводников. Страна прекратила поставки 57 нестратегических товаров.

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