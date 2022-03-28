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Южная Корея вводит запрет на экспорт в Россию и Беларусь компьютеров и полупроводников

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Сеул, Понедельник 28 марта 2022 04:53
Южная Корея вводит запрет на экспорт в Россию и Беларусь компьютеров и полупроводников Процессор Samsung (Фото: techmonitor.ai)
Автор: Константин Широкун

Первый заместитель министра финансов Южной Кореи Ли Еог Вон на собрании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что согласовало новые ограничения в отношении России и Беларуси за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Arirang.

С понедельника страна прекращает поставки в эти страны список из 57 нестратегических товаров. В частности, усиливается экспортный контроль полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров, а также технологий по их разработке, сборке и производству.

Ранее мы писали, что на днях хакеры Anonymous выложила в сеть десятки тысяч файлов из базы Центрального банка России, которую взломали.

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