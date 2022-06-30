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Під питанням випуск ракет і танків. Експорт напівпровідників в РФ скоротився на 90%

Фото: світовий експорт напівпровідників в РФ скоротився на 90% (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Оборонна промисловість, а також високоточне машинобудування в Росії залишилися без напівпровідників, необхідних для широкого спектра продукції, після того, як Вашингтон ввів заборону на їх експорт. За даними Міністерства торгівлі США, світовий експорт напівпровідників до Росії знизився майже на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомство.

"З моменту введення санкцій глобальний експорт напівпровідників в РФ скоротився майже на 90%, в результаті чого російські компанії залишилися без високоточної продукції, необхідної для випуску ряду озброєнь, серед яких високоточні ракети і танки", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

За оцінкою Міністерства, до 2025 року російські авіакомпанії будуть змушені припинити експлуатацію до двох третин своїх комерційних літаків, щоб використовувати їх в якості донорів запасних частин.

Раніше ми писали, що США планують закрити компаніям, що підтримують Росію, доступ до американських технологій, в тому числі напівпровідників. Також раніше Південна Корея ввела заборону на експорт до Росії і Білорусі комп'ютерів і напівпровідників. Країна припинила поставки 57 нестратегічних товарів.

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