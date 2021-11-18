В вопросе деолигархизации власти Украины должны опираться на институты, - США

США советуют Украине опираться на институты в вопросах отношения к олигархам. В то же время Штаты приветствовали прогресс в судебной реформе страны.
Об этом на встрече с журналистами заявила временная проверенная по делам США в Украине Кристина Квин, передает корреспондент РБК-Украина.
В отношениях с олигархами украинское государство должно опираться на институции, которые обеспечат, чтобы весь бизнес, в том числе олигархи, следовал одним правилам.
"Например, Антимонопольный комитет будет быть мощным инструментом. Также суды - если они работают справедливо - также могут быть методом убедиться, что олигархи несут ответственность, если они не соблюдают закон", - сказала Квин.
Потому, добавила Квин, США обращают такое внимание на прогресс в судебной реформе, в которой "наблюдаются некоторые успехи".
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 23 сентября Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов, который лишает их некоторых прав.
Уже 3 ноября парламент устранил противоречия в законопроекте и передал его на подпись председателю ВР Руслану Стефанчуку.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 5 ноября.