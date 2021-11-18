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В вопросе деолигархизации власти Украины должны опираться на институты, - США

Автор: Милан Лелич

США советуют Украине опираться на институты в вопросах отношения к олигархам. В то же время Штаты приветствовали прогресс в судебной реформе страны.

Об этом на встрече с журналистами заявила временная проверенная по делам США в Украине Кристина Квин, передает корреспондент РБК-Украина.

В отношениях с олигархами украинское государство должно опираться на институции, которые обеспечат, чтобы весь бизнес, в том числе олигархи, следовал одним правилам.

"Например, Антимонопольный комитет будет быть мощным инструментом. Также суды - если они работают справедливо - также могут быть методом убедиться, что олигархи несут ответственность, если они не соблюдают закон", - сказала Квин.

Потому, добавила Квин, США обращают такое внимание на прогресс в судебной реформе, в которой "наблюдаются некоторые успехи".

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 23 сентября Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов, который лишает их некоторых прав.

Уже 3 ноября парламент устранил противоречия в законопроекте и передал его на подпись председателю ВР Руслану Стефанчуку.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 5 ноября.

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