Вопрос заложников серьезно осложняется, - Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, комментируя ситуацию с Надеждой Савченко, заявила, что вопрос заложников серьезно усложняется. Об этом Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

"Мы должны освободить всех. Но ...., я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим относительно заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения. Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс", - написала она.

Ирина Геращенко также отметила, что "вопрос серьезно осложняется".

"Нам труднее будет рассказывать о героях, и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", - отметила она.

Так, по ее словам, у партнеров Украины уменьшается энтузиазм по данному вопросу.

"Я и говорю - должны освобождать всех. Но энтузиазм у наших партнеров держать этот вопрос приоритетным - уменьшится. Ибо все мы обожглись", - добавила она.

Несмотря на все, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенным'заключенных. Среди них есть разные люди . Как и среди... Опубликовано Iryna Gerashchenko 15 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе не пустили координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша к украинским заложникам.