Питання заручників серйозно ускладнюється, - Геращенко

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, коментуючи ситуацію із Надією Савченко, заявила, що питання заручників серйозно ускладнюється. Про це Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.

"Ми маємо звільнити всіх. Але ...., я навіть уявити не можу, як всі ці останні події вплинуть на наш діалог європейськими й американськими партнерами, на яких ми тиснемо щодо заручників, до яких апелюємо з вимогою тиснути на РФ в питанні звільнення. Відбувається нівеляція, дискредитація, опошлення самої теми політв'язнів, драма украінців в полоні перетворюється на фарс", - написала вона.

Ірина Геращенко також зазначила, що "питання серйозно ускладнюється".

"Нам важче буде розповідати про героїв, й це страшно. Питання серйозно ускладнюється, для мене це очевидно. Більшої шкоди нашим заручникам, більшої дискредитації важко й уявити", - зазначила вона.

Так, за її словами, у партнерів України зменшується ентузіазм щодо даного питання.

"Я і говорю - маємо звільняти всіх. Але ентузіазму у наших партнерів тримати це питання пріорітетним- зменшиться. Бо всі ми обпеклися", - додала вона.

Попри все, ми й надалі будемо боротися за звільнення всіх заручників і політв'язнів. Серед них є різні люди . Як і серед... Опубліковано Iryna Gerashchenko 15 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пророросійські бойовики на Донбасі не пустили координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріша до українських заручників Влада Овчаренка та Станіслава Асєєву.