"Вопрос выживания". Подоляк отреагировал на слухи о поставках оружия в Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слухи, которые распространяются в западной прессе по поставкам западного вооружения в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Все виды оружия, в том числе дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины - вопрос выживания. Контроль за ним - приоритет", - заверил он.

По словам Подоляка, все "слухи" о другом - банальные пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки.

Напомним, вчера издание Financial Times со ссылкой на источники написало о том, что как бы НАТО и ЕС намерены усилить контроль за передачей Украине вооружений из-за опасений, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.