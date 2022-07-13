"Питання виживання". Подоляк відреагував на чутки щодо постачання зброї в Україну

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на чутки, які поширюються у західній пресі щодо постачання західного озброєння Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter .

"Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України - питання виживання. Контроль за нею - пріоритет", - запевнив він.

За словами Подоляка, усі "чутки" про інше - банальні пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання.

Нагадаємо, вчора видання Financial Times із посиланням на джерела написало про те, що мов би НАТО та ЄС мають намір посилити контроль за передачею Україні озброєнь через побоювання, що вони згодом можуть потрапляти на чорний ринок.