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Вопрос второго референдума о независимости Шотландии решат осенью

Фото: Никола Стерджен (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Верховный суд Великобритании осенью рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Речь идет о дате 11 и 12 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

О намерении провести соответствующий референдум еще в июне заявила первая министр Шотландии Никола Стерджен. Тогда она назвала днем волеизъявления 19 октября 2023 года.

Кроме этого, политик рассказала, что обратилась к главному юристу Шотландии с просьбой направить в Верховный суд Великобритании ходатайство о проведении консультативного референдума.

Никола Стерджен уверена, что после выхода Великобритании из ЕС и пандемии COVID-19 пришло время пересмотреть результаты предыдущего референдума, который состоялся в 2014 году.

Напомним, в 2014 году 55% шотландцев не поддержали выход страны из состава Соединенного Королевства. Однако на референдуме 2016 года большинство выступило против того, чтобы покинуть ЕС.

К слову, Стерджен говорит о том, что настало время сделать региону выбор в пользу независимости с 2019 года.

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Шотландия