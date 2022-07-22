Питання другого референдуму про незалежність Шотландії вирішать восени

Верховний суд Великої Британії восени розгляне питання про проведення другого референдуму щодо незалежності Шотландії від Сполученого Королівства. Мовиться про дату 11 і 12 жовтня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Про намір провести відповідний референдум ще у червні заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен. Тоді вона назвала днем волевиявлення 19 жовтня 2023 року.
Окрім цього, політикиня розповіла, що звернулася до головного юриста Шотландії з проханням направити до Верховного суду Великої Британії клопотання про проведення консультативного референдуму.
Нікола Стерджен переконана, що після виходу Великої Британії з ЄС і пандемії COVID-19 настав час переглянути результати попереднього референдуму, який відбувся у 2014 році.
Нагадаємо, у 2014 році 55% шотландців не підтримали вихід країни зі складу Сполученого Королівства. Однак на референдумі 2016 року більшість виступила проти того, щоб покинути ЄС.
До слова, Стерджен говорить про те, що настав час зробити регіону вибір на користь незалежності з 2019 року.