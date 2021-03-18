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Питання води для Криму може загостритись. Кравчук допустив атаку Росії з півдня

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 09:07
Питання води для Криму може загостритись. Кравчук допустив атаку Росії з півдня Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук допустив загострення ситуації з водою в Криму. Він не виключає російської атаки з півдня.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За його словами, Крим хочуть перетворити на військову базу, а Україна просто так поставляти воду на півострів не буде, бо вона може дістатись військовим заводам, а не громадянам.

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь - цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії", - заявив він.

Раніше Кравчук говорив, що воду в анексований Крим "можна дати в разі гуманітарної катастрофи", але тепер він змінив думку.

Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обміліли й пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з водопостачанням Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". І будь-які скарги Москви з цього питання абсолютно безперспективні.

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