Вопрос транзитного договора напрямую не связан со Стокгольмским арбитражем, - Оржель

Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

По словам Оржеля, с целью получения независимого оператора ГТС Украина приводит законодательство к европейскому

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что вопрос транзитного договора напрямую не связан со Стокгольмским арбитражем и прямыми поставками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, в этих вопросах максимально будут защищать интересы Украины.

"Относительно других, "пакетных" договоренностей, то должен отметить, что вопрос транзитного договора напрямую не связано со Стокгольмским арбитражем и прямыми поставками. В этих вопросах мы максимально будем защищать и будем защищать интересы Украины", - заверил Оржель.

Также он отметил, что с целью получения независимого оператора ГТС Украина приводит свое энергетическое законодательство в соответствие с европейским.

Напомним, в "Нафтогаз Украина" сообщили, что новый контракт по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы Украины. Также в компании отметили, что новый контракт должен быть долгосрочным и значительного объема.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи заявил, что Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. При этом отметил, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

Кроме того, заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу, которые состоялись 28 октября.