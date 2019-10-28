Питання транзитного договору безпосередньо не пов'язаний зі Стокгольмським арбітражем, - Оржель

Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

За словами Оржеля, з метою отримання незалежного оператора ГТС Україна приводить законодавство до європейського

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що питання транзитного договору безпосередньо не пов'язаний зі Стокгольмським арбітражем і прямими поставками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, в цих питаннях максимально будуть захищати інтереси України.

"Щодо інших, "пакетних" домовленостей, то мушу зазначити, що питання транзитного договору безпосередньо не пов'язано зі Стокгольмським арбітражем і прямими поставками. У цих питаннях ми максимально будемо захищати і будемо захищати інтереси України", - запевнив Оржель.

Також він зазначив, що з метою отримання незалежного оператора ГТС Україна приводить своє енергетичне законодавство у відповідність з європейським.

Нагадаємо, "Нафтогаз Україна" повідомили, що новий контракт по транзиту російського газу до Євросоюзу через Україну повинен бути укладений з новим оператором української газотранспортної системи України. Також в компанії відзначили, що новий контракт повинен бути довгостроковим і значного обсягу.

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками зустрічі заявив, що Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. При цьому зазначив, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться наприкінці листопада.

Крім того, заступник голови Європейської комісії у справах Энергосоюза Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія розчарована підсумками консультацій по газу, які відбулися 28 жовтня.