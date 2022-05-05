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"Вопрос справедливости". В ЕС подготовят идеи по передаче российских активов Украине

Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Европейского совета Шарль Мишель поручил юридической службе подготовить идеи, чтобы найти решение тому, как передать Украине замороженные российские активы. Но нужно готовиться к тому, что этот вопрос потребует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "Интерфакс-Украина".

По его словам, Россия является ответтсвенной за вторжение в Украину, поэтому она должна заплатить за это.

"Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны (Украины, - ред.)", - отметил Мишель.

Вместе с тем он подчеркнул, что юридический уровень этого вопроса не так прост, поскольку в ЕС действует 27 правовых систем и во многих странах нужно будет решение суда.

"Это трудный и долгий процесс. Но уже я поручил юридической службе Евросовета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, которое облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или другими странами мира", - сказал он.

Мишель добавил, что конфискованные средства должны быть доступны для украинских властей.

"На мой взгляд, это вопрос справедливости, не только заморозить активы, но и их конфискация, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей для всех этих целей, которые я упомянул, особенно для восстановления страны. Это - вопрос справедливости", - отметил он.

Напомним, сегодня в Варшаве проходит донорская конференция для помощи Украины. Мишель заявил, что она будет отправной точкой для европейского "плана Маршалла".

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