"Питання справедливості". В ЄС підготують ідеї щодо передачі російських активів Україні

За його словами, Росія є відповідальною за вторгнення в Україну, тому вона повинна заплатити за це.

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не тільки заморозити активи, а й зробити можливим їх конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни (України, - ред.)", - зазначив Мішель.

Разом з тим він підкреслив, що юридичний рівень цього питання не такий простий, оскільки в ЄС діє 27 правових систем і в багатьох країнах потрібно буде рішення суду.

"Це важкий і довгий процес. Але вже я доручив юридичній службі Євроради підготувати деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення відповідно до принципів верховенства права, яке полегшило б і зробило можливим конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або іншими країнами світу", - сказав він.

Мішель додав, що конфісковані кошти повинні бути доступні для української влади.

"На мій погляд, це питання справедливості, не тільки заморозити активи, але і їх конфіскація, щоб зробити ці гроші доступними для української влади для всіх цих цілей, які я згадав, особливо для відновлення країни. Це - питання справедливості", - зазначив він.