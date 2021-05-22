Вопрос "Северного потока-2" должен волновать все ветви власти, - Разумков

По его словам, Украина должна сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен.

"Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками", - цитирует пресс-служба слова Разумкова.

Спикер парламента отметил, что парламент оперативно проголосовал за обращение к Конгрессу США относительно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток-2".

"Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности", - подчеркнул он.