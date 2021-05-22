UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вопрос "Северного потока-2" должен волновать все ветви власти, - Разумков

Автор: Даша Харченко

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос трубопровода "Северный поток-2"должен быть на повестке дня во всех ветвях власти. Цель Украины - чтобы проект не был закончен.

Об этом сообщает прессслужба Верховной Рады.

По его словам, Украина должна сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен.

"Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками", - цитирует пресс-служба слова Разумкова.

Спикер парламента отметил, что парламент оперативно проголосовал за обращение к Конгрессу США относительно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток-2".

"Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту"Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.

В свою очередь лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что отмена санкций против российского проекта " Северный поток-2" является опасным сигналом украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дмитрий РазумковСеверный поток-2