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Вопрос предоставления Украине статуса кандидата будет тестом для ЕС, - Кулеба

Новина українською →
Четверг 12 мая 2022 16:52
Вопрос предоставления Украине статуса кандидата будет тестом для ЕС, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в июне европейские лидеры будут обсуждать заявку Украины относительно вступления в ЕС. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, решение будет тестом, который подтвердит, придерживается ли союз своего слова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.

"Два с половиной месяца мы слышим из Германии и других стран следующие слова: "Украинцы - вы нас вдохновляете", "Украина - ты часть европейской семьи", "Украина - ты одна из нас". Предоставление Украине в июне статуса кандидата в члены ЕС - это тест, который или продемонстрирует, что эти слова были лишь словами и на самом деле нас никто не ждет, или это будет подтверждение того, что когда Европа что-то говорит, то именно это она имеет в виду. Непредоставление Украине статуса кандидата - будет убийством надежды, которая есть в украинском народе", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Тем временем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что наша страна сможет получить статус кандидата уже в июне.

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