Вопрос о правосудии за преступления на Майдане остается нерешенным, - HRW

Вопрос о правосудии за преступления, совершенные в период Революции Достоинства и одесских событий, в значительной степени оставался нерешенным. Об этом говорится в докладе Human Right Watch.

В HRW напомнили, что в августе Генеральная прокуратура расформировала Департамент специальных расследований, который вел эти дела, а в ноябре незавершенные дела были переданы Государственному бюро расследований.

"Этот процесс проходил без четкой процедуры приема-передачи дел, что привело к фактическому приостановлению расследований. Активисты и адвокаты высказывали обеспокоенность в связи с риском развала всех связанных с Майданом дел и утраты прежних наработок", - говорится в докладе.

Кроме того, сообщается, что в июне из Высшей квалификационной коллегии судей был уволен Андрей Козлов, перед этим критиковавший попытки коллег манипулировать голосованием с целью не допустить дисквалификации судьи, причастного к преследованию активистов Майдана.

Напомним, вчера Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана.

Ранее в ООН заявили, что освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана.