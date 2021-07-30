Вопрос отставки Тарана не стоит, - Верещук

Руслан Хомчак ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Эксперты считают, что причиной стал конфликт с главой Министерства обороны Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии ".

Вместе с тем, член комитета Верховной рады Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила изданию, что вопрос отставки Тарана не стоит.

"Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит" - сказала она.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также в комментарии изданию сообщил, что между министром обороны и уже бывшим главнокомандующим был непонятный характер отношений, по ряду вопросов между ними не было взаимопонимания.