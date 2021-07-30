Питання відставки Тарана не стоїть, - Верещук

Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача Збройними силами України. Експерти вважають, що причиною став конфлікт з главою Міністерства оборони України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії ".

Разом з тим, член комітету Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила виданню, що питання відставки Тарана не стоїть.

"Питання щодо Тарана на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть " - сказала вона.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець також у коментарі виданню повідомив, що між міністром оборони і вже колишнім головнокомандувачем був незрозумілий характер відносин, по ряду питань між ними не було взаєморозуміння.