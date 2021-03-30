Вопрос открытия летних площадок в Киеве не рассматривается, - Рубан

По его словам, сейчас в столице разрешена работа заведений общественного питания только на вынос и при адресной доставке.

"Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан.

Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин. При этом столица также находится в "красной" зоне карантина. В целом в Киеве действуют такие запреты:

закрыты театры, кинотеатры, музеи, концертные залы;

запрещен прием посетителей в торговых центрах;

проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;

проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

работа бассейнов;

нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее).

Решение о выходе из "красной" зоны принимается в случае достижения регионом всех показателей по коронавирусу в течение не менее пяти дней подряд.