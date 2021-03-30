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Вопрос открытия летних площадок в Киеве не рассматривается, - Рубан

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве пока не планируют разрешать работу летних площадок. В столице сейчас действует жесткий карантин, которые запрещают прием посетителей заведениями питания.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице разрешена работа заведений общественного питания только на вынос и при адресной доставке.

"Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан.

Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин. При этом столица также находится в "красной" зоне карантина. В целом в Киеве действуют такие запреты:

  • закрыты театры, кинотеатры, музеи, концертные залы;
  • запрещен прием посетителей в торговых центрах;
  • проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
  • работа бассейнов;
  • нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее).

Решение о выходе из "красной" зоны принимается в случае достижения регионом всех показателей по коронавирусу в течение не менее пяти дней подряд.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 1 по 12 апреля в столице будут запрещены продуктовые ярмарки из-за ухудшения ситуации с COVID.

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