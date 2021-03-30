Вопрос открытия летних площадок в Киеве не рассматривается, - Рубан
В Киеве пока не планируют разрешать работу летних площадок. В столице сейчас действует жесткий карантин, которые запрещают прием посетителей заведениями питания.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, сейчас в столице разрешена работа заведений общественного питания только на вынос и при адресной доставке.
"Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан.
Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин. При этом столица также находится в "красной" зоне карантина. В целом в Киеве действуют такие запреты:
- закрыты театры, кинотеатры, музеи, концертные залы;
- запрещен прием посетителей в торговых центрах;
- проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
- проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- работа бассейнов;
- нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее).
Решение о выходе из "красной" зоны принимается в случае достижения регионом всех показателей по коронавирусу в течение не менее пяти дней подряд.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 1 по 12 апреля в столице будут запрещены продуктовые ярмарки из-за ухудшения ситуации с COVID.