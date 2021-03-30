Питання відкриття літніх майданчиків у Києві не розглядається, - Рубан

У Києві поки не планують дозволяти роботу літніх майданчиків. У столиці зараз діє жорсткий карантин , які забороняють прийом відвідувачів закладами харчування.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.

"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин. При цьому столиця також знаходиться в "червоній" зоні карантину. Загалом у Києві діють такі заборони:

закриті театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;

заборонений прийом відвідувачів у торгових центрах;

проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;

проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;

присутність глядачів на спортивних змаганнях;

робота басейнів;

знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)

Рішення про вихід з "червоної" зони приймається у разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.