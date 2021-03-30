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Питання відкриття літніх майданчиків у Києві не розглядається, - Рубан

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 13:22
Питання відкриття літніх майданчиків у Києві не розглядається, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві поки не планують дозволяти роботу літніх майданчиків. У столиці зараз діє жорсткий карантин, які забороняють прийом відвідувачів закладами харчування.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.

"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин. При цьому столиця також знаходиться в "червоній" зоні карантину. Загалом у Києві діють такі заборони:

  • закриті театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;
  • заборонений прийом відвідувачів у торгових центрах;
  • проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;
  • проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях;
  • робота басейнів;
  • знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)

Рішення про вихід з "червоної" зони приймається у разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.

Також РБК-Україна писало, що в Києві з 1 по 12 квітня в столиці будуть заборонені продуктові ярмарки через погіршення ситуації з COVID.

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