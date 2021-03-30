Питання відкриття літніх майданчиків у Києві не розглядається, - Рубан
У Києві поки не планують дозволяти роботу літніх майданчиків. У столиці зараз діє жорсткий карантин, які забороняють прийом відвідувачів закладами харчування.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.
"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.
Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин. При цьому столиця також знаходиться в "червоній" зоні карантину. Загалом у Києві діють такі заборони:
- закриті театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;
- заборонений прийом відвідувачів у торгових центрах;
- проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;
- проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;
- присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- робота басейнів;
- знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)
Рішення про вихід з "червоної" зони приймається у разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.
Також РБК-Україна писало, що в Києві з 1 по 12 квітня в столиці будуть заборонені продуктові ярмарки через погіршення ситуації з COVID.