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Вопрос Нагорного Карабаха уже не имеет дипломатического решения, - Пашинян

Автор: Максим Зайченко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе уже не имеет дипломатического решения. При этом он заявляет, что армянская власть была готова урегулировать вопрос на основе взаимных компромиссов.

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Об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Мы должны осознать, что карабахский вопрос, во всяком случае на данном этапе, по сути, не может быть решен дипломатическим путем", - сказал он.

По его словам, Азербайджан не хочет решать вопрос путем переговоров.

"То есть, на то, на что мы согласны или будем согласны с учетом переговоров и других факторов, Азербайджан не согласен", - добавил Пашинян.

Напомним, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, в то время как Азербайджан грозит разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая пойдет на такой шаг.

Кроме этого, в Баку сразу же предупредили Ереван, что признание Карабаха будет означать "сжигание всех мостов".

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