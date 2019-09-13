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Питання миротворців на Донбасі регулюється в нормандському форматі, - РНБО

Новини » Політика    13.09.2019 - 14:15
Питання миротворців на Донбасі регулюється в нормандському форматі, - РНБО
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк зазначив, що поки рано говорити про миротворців в рамках Генасамблеї ООН

Питання можливого введення миротворців ООН на Донбас регулюється в нормандському форматі. Про це в кулуарах форуму YES заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

За його словами, рано говорити про те, чи буде підніматися питання введення миротворців на Донбас у рамках Генасамблеї ООН.

"Це питання, яке регулюється в нормандському форматі", - зазначив Данилюк.

Відзначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчої місії на Донбас не розглядається, оскільки українська сторона побоюється повторення Придністровського сценарію.

Нагадаємо, влітку посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв'ю РБК-Україна заявила про сумніви в тому, що миротворчу місію ООН може бути введено на територію окремих районів Донецької та Луганської областей.

У серпні повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор заявив, що війну на Донбасі може завершити тільки президент Росії Володимир Путін.

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Новини України ДонбасмиротворцыОлександр Данілюк
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