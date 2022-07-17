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Вопрос на миллионы. Немецкий фонд готов разорвать связи с "Северным потоком-2"

Автор: Александр Мороз

Немецкий общественный фонд, созданный для содействия строительству газопровода "Северный поток-2", готов окончательно разорвать связи с компенсацией в 12 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что созданный в земле Мекленбург-Передняя Померания фонд готов выплатить 12 млн евро для погашения своих обязательств перед дочерней компанией Nord Stream 2 AG.

По словам главы Фонда Эрвина Селлеринга, после выплаты денег все связи с проектом будут полностью разорваны. В то же время он не уверен, что санкции против России позволят провести платежи.

Около 10 млн евро приходится на доход от продажи машин, устройств и материалов, а также на закупки, которые когда-то финансировал Nord Stream 2. Кроме того, фонд вернет 2 млн евро, которые он принял авансом.

Напомним, Германия остановила проект "Северный поток-2" стоимостью в 11 млрд евро накануне вторжения России в Украину.

После банкротства компании-оператора стало известно, что Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2".

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ГерманияСеверный поток-2