Вопрос на миллионы. Немецкий фонд готов разорвать связи с "Северным потоком-2"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что созданный в земле Мекленбург-Передняя Померания фонд готов выплатить 12 млн евро для погашения своих обязательств перед дочерней компанией Nord Stream 2 AG.

По словам главы Фонда Эрвина Селлеринга, после выплаты денег все связи с проектом будут полностью разорваны. В то же время он не уверен, что санкции против России позволят провести платежи.

Около 10 млн евро приходится на доход от продажи машин, устройств и материалов, а также на закупки, которые когда-то финансировал Nord Stream 2. Кроме того, фонд вернет 2 млн евро, которые он принял авансом.