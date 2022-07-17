Вопрос на миллионы. Немецкий фонд готов разорвать связи с "Северным потоком-2"

Немецкий общественный фонд, созданный для содействия строительству газопровода "Северный поток-2", готов окончательно разорвать связи с компенсацией в 12 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что созданный в земле Мекленбург-Передняя Померания фонд готов выплатить 12 млн евро для погашения своих обязательств перед дочерней компанией Nord Stream 2 AG.
По словам главы Фонда Эрвина Селлеринга, после выплаты денег все связи с проектом будут полностью разорваны. В то же время он не уверен, что санкции против России позволят провести платежи.
Около 10 млн евро приходится на доход от продажи машин, устройств и материалов, а также на закупки, которые когда-то финансировал Nord Stream 2. Кроме того, фонд вернет 2 млн евро, которые он принял авансом.
Напомним, Германия остановила проект "Северный поток-2" стоимостью в 11 млрд евро накануне вторжения России в Украину.
После банкротства компании-оператора стало известно, что Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2".
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