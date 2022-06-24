Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2", - СМИ

Министерство финансов Германии планирует национализировать часть российского газопровода "Северный поток-2". Речь идет о той части, которая проложена на территории ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Сейчас власти ФРГ изучают вопрос, как можно отрезать часть российского газопровода от остальной системы. Затем трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.

В Минэкономики считают, что это иделаьный вариант, поскольку в конце газопровода находится полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.

Однако специалисты говорят, что этот план также таит в себе риски.

"Технически трубопровод можно поднять и разрезать. Но могут возникнуть серьезные экологические проблемы, опасаются специалисты, которым доверен процесс. Район охраняется законом природы в соответствии с положением Natura 2000, которое предъявляет особенно строгие требования", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что пока вопрос о национализации трубопровода остается неясным.