Вопрос места проведения очных встреч ТКГ до сих пор открыт, - Гармаш

Вопрос места проведения очных встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу до сих пор открыт. Представитель оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш рассказал об итогах переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Он отметил, что обсуждая Стамбул как возможную локацию для встреч в оффлайне, "министр" "ЛНР" потребовал от Турции "официальных документов с гарантиями безопасности" и, по сути, признания Турцией "паспортов" "ДНР" и "ЛНР", поскольку не все участники их "делегаций" имеют украинские или даже российские паспорта.

"В свою очередь, представитель России, не дожидаясь турецких гарантий, заявил, что россиянам "Стамбул логистически не удобен. Им "предпочтительнее Минск", или даже города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск", - рассказал Гармаш.