Питання місця проведення очних зустрічей ТКГ досі відкрите, - Гармаш

Питання місця проведення очних зустрічей тристоронньої контактної групи по Донбасу досі відкрите. Представник окупованого Донецька в українській делегації Сергій Гармаш розповів про підсумки переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Він зазначив, що обговорюючи Стамбул як можливу локацію для зустрічей в офлайні, "міністр" "ЛНР" зажадав від Туреччини "офіційних документів з гарантіями безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною "паспортів" "ДНР" і "ЛНР", оскільки не всі учасники їх "делегацій" мають українські або навіть російські паспорти.
"Своєю чергою, представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам Стамбул логістично не зручний. Їм "краще Мінськ", або навіть міста РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ", - розповів Гармаш.
Раніше в ОБСЄ повідомили, що Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Стамбулі. Зокрема, щоб повернутися до проведення очних зустрічей для переговорів.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, в Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату - України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори відбулися на тлі загострення ситуації біля українського кордону. Подробиці зустрічі - у матеріалі РБК-Україна.