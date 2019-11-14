Вопрос Крыма не будет обсуждаться на нормандской встрече, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Россией Крыма не будет обсуждаться на грядущих переговорах в "нормандском формате". Об этом он сказал в интервью BBC News.

По его словам, для этих переговоров есть другие площадки.

"Нормандские переговоры не касаются Крыма. Крым обсуждается в других форматах. Одним из таких форматов служит трибуна Организации Объединенных Наций", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Пристайко отметил, что такое решение может быть принято, если этот процесс "будет идти бесконечно". Он добавил, что первый шаг к такому решению может быть сделан после нормандского саммита.

Также Пристайко заявил, что все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены, но дату еще выбирают. По его словам, позиция российской стороны говорит, что она готовится к встрече.

В "Слуге народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре. По словам представителя Кабинета министров в парламенте Ирины Верещук, все лидеры "нормандской четверки", кроме России, уже готовы к встрече.