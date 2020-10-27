Вопрос Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО, - Линкявичюс

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что препятствием вступлению Украины в НАТО является война на Донбассе и российская оккупация Крыма. Война с Россией не играет на пользу Украины.

Об этом Линкявичюс сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, правила НАТО такие, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война.

"Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это - важный контраргумент. Но в любом случае в свое время все эти вопросы должны быть решены", - сказал Линкявичюс.

На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно: "Конечно, к членству. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это тоже надо понимать. У Литвы это заняло 10 лет", - заявил Линкявичюс.

Напомним, 12 июня Украина получила новый статус партнера НАТО, став участником программы расширенных возможностей.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на новый статус, Венгрия продолжает препятствовать проведению министерских встреч комиссии НАТО-Украина.