Совет национальной безопасности и обороны Украины снова рассмотрит вопрос контабанды на следующих заседаниях. Однако пока все проекты "очень сырые".

Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что санкции пока были введены против первой десятки контрабандистов, но она не будет последней.

На прошлой неделе издание "Зеркало недели" сообщило о планируемой на пятницу, 9 апреля, второй серии санкций против контрабандистов, но в итоге СНБО не собралось.

Источники РБК-Украина в правительстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что санкции СНБО, "анонсируемые" в СМИ, будут касаться именно очередного списка контрабандистов. Собеседники в силовых структурах уточнили, что вопрос контрабанды снова вынесут на СНБО, но пока все проекты "очень сырые".