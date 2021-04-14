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Питання контрабанди знову винесуть на РНБО, але поки всі проекти "дуже сирі"

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 14:49
Питання контрабанди знову винесуть на РНБО, але поки всі проекти "дуже сирі" Фото: санкції проти контрабандистів розгляне РНБО (president.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправський

Рада національної безпеки і оборони України знову розгляне питання контабандина наступних засіданнях. Однак поки всі проекти "дуже сирі".

Про це РБК-Україна повідомили джерела в силових структурах.

Так, раніше президент України Володимир Зеленський стверджував, що санкції поки були введені проти першої десятки контрабандистів, але вона не буде останньою.

Минулого тижня видання "Дзеркало тижня" повідомило про заплановану на п'ятницю, 9 квітня, другу серію санкцій проти контрабандистів, але в підсумку РНБО не зібралося.

Джерела РБК-Україна в уряді не змогли ні підтвердити, ні спростувати, що санкції РНБО, які "анонсуються" у ЗМІ, будуть стосуватися саме чергового списку контрабандистів. Співрозмовники в силових структурах уточнили, що питання контрабанди знову винесуть на РНБО, але поки всі проекти "дуже сирі".

Нагадаємо, 3 квітня РНБО України вперше ввів персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

Пізніше стало відомо, хто саме знаходиться у цьому списку. Це, зокрема, "хрещений батько" української контрабанди Вадим Альперін і колишній голова Закарпатської митниці Валерій Пересоляк (власник футбольного клубу "Минай"). Також після того засідання РНБО відсторонили від роботи десятки митників.

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