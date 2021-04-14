Рада національної безпеки і оборони України знову розгляне питання контабанди на наступних засіданнях. Однак поки всі проекти "дуже сирі".

Так, раніше президент України Володимир Зеленський стверджував, що санкції поки були введені проти першої десятки контрабандистів, але вона не буде останньою.

Минулого тижня видання "Дзеркало тижня" повідомило про заплановану на п'ятницю, 9 квітня, другу серію санкцій проти контрабандистів, але в підсумку РНБО не зібралося.

Джерела РБК-Україна в уряді не змогли ні підтвердити, ні спростувати, що санкції РНБО, які "анонсуються" у ЗМІ, будуть стосуватися саме чергового списку контрабандистів. Співрозмовники в силових структурах уточнили, що питання контрабанди знову винесуть на РНБО, але поки всі проекти "дуже сирі".