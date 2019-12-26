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Вопрос об импорте электроэнергии из РФ должен решать топ-уровень, - Ковальчук

Новости » Политика     26.12.2019 - 08:22
Вопрос об импорте электроэнергии из РФ должен решать топ-уровень, - Ковальчук
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Руководитель "Укрэнерго" считает, что торговать с Россией можно, если так решил топ-уровень

Вопрос об импорте электроэнергии из РФ - это вопрос топ-уровня и принятия решений глобальных на уровне топ-институций, а именно Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Кабинета министров, законов Украины. Об этом заявил руководитель "Укрэнерго", оператор энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина.

Ковальчук отметил, что если топ-уровень разрешает торговать с Россией электрической энергией, то значит можно.

"Но как минимум это решение СНБО, введенное указом президента и обязательное к исполнению всеми субъектами на территории нашей страны. Если топ-уровень разрешает торговать с Россией электрической энергией, к сожалению, это так. Поэтому уходить в хорошо это или плохо, наверное, неправильно. Поэтому мы исходим из данности - торговать электроэнергией с Россией можно", - заявил он.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал закон, допускающий возможность импорта э/э из России. Целью закона является обеспечение контроля над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает возможность регулирования цен на рынке электроэнергии.

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