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Питання про імпорт електроенергії з РФ повинен вирішувати топ-рівень, - Ковальчук

Новини » Політика     26.12.2019 - 08:22
Питання про імпорт електроенергії з РФ повинен вирішувати топ-рівень, - Ковальчук
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Керівник "Укренерго" вважає, що торгувати з Росією можна, якщо так вирішив топ-рівень

Питання про імпорт електроенергії з РФ - це питання топ-рівня і прийняття глобальних рішень на рівні топ-інституцій, а саме Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Кабінету міністрів, законів України. Про це заявив керівник "Укренерго", оператор енергосистеми країни, Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Ковальчук зазначив, що якщо топ-рівень дозволяє торгувати з Росією електричною енергією, то значить можна.

"Але як мінімум це рішення РНБО, введене указом президента і обов'язкове до виконання усіма суб'єктами на території нашої країни. Якщо топ-рівень дозволяє торгувати з Росією електричною енергією, на жаль, це так. Тому говорити добре це чи погано, напевно, неправильно. Тому ми виходимо з даності - торгувати електроенергією з Росією можна", - заявив він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон, який допускає можливість імпорту е/е з Росії. Метою закону є забезпечення контролю над цінами на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції на цьому ринку.

Раніше Верховна рада України ухвалила закон, який передбачає можливість регулювання цін на ринку електроенергії.

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