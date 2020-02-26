Вопрос дополнительных участков разведения сил на Донбассе требует доработки, - ОБСЕ

Фото: Хайди Грау (peoplepill.com)

По словам Хайди Грау, стороны уделили много времени и усилий для решения вопроса дополнительных участков разведения сил на Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что вопрос дополнительных участков разведения сил в Донбассе требует доработки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

При этом она добавила, что на заседании Трехсторонней контактной группы стороны уделили много времени и усилий для решения данного вопроса.

"Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта, в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - заявила Грау.

По ее словам, на заседании ТКГ также были также затронуты вопросы противоминной деятельности. При этом спецпредставитель ОБСЕ напомнила, что "главной причиной гражданских жертв, а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины".

Также она добавила, что гуманитарная группа обсудила вопросы обмена удерживаемых лиц, обеспечение эффективного поиска пропавших без вести и возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

"Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, политическая группа обсуждала вопросы особого статуса ОРДО И ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заявила Грау.

Также она сообщила, что следующее заседание ТКГ состоится 11 марта.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что на Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных.