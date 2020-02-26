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Питання додаткових ділянок розведення сил на Донбасі потребує доопрацювання, - ОБСЄ

Новини » Політика     26.02.2020 - 19:17
Питання додаткових ділянок розведення сил на Донбасі потребує доопрацювання, - ОБСЄ
Фото: Хайді Грау (peoplepill.com)

За словами Хайді Грау, сторони приділили багато часу і зусиль для вирішення питання додаткових ділянок розведення сил на Донбасі

Спеціальний представник ОБСЄ Хайді Грау заявила, що питання додаткових ділянок розведення сил у Донбасі потребує доопрацювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

При цьому вона додала, що на засіданні Тристоронньої контактної групи сторони приділили багато часу і зусиль для розв'язання даного питання.

"Поряд із загальною ситуацією безпеки в зоні конфлікту, в центрі уваги робочої групи з безпеки сьогодні було питання, пов'язане з визначенням додаткових ділянок розведення сил і засобів. Сторони приділили багато часу і зусиль цього питання. Однак він ще вимагає доопрацювання", - заявила Грау.

За її словами, на засіданні ТКГ також були також порушені питання протимінної діяльності. При цьому спецпредставник ОБСЄ нагадала, що "головною причиною цивільних жертв, а в цьому році це вісім осіб з 14, залишаються міни".

Також вона додала, що гуманітарна група обговорила питання обміну утримуваних осіб, забезпечення ефективного пошуку зниклих безвісти і можливості відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику.

"Економічна робоча група приділила особливу увагу питань виплати пенсій та водопостачання в ОРДО і ОРЛО, політична група обговорювала питання особливого статусу ОРДО І ОРЛО, а також імплементації "формули Штайнмайєра" в українське законодавство", - заявила Грау.

Також вона повідомила, що наступне засідання ТКГ відбудеться 11 березня.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що на Донбасі з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петровському. По Золотому не було ніяких проблем з моменту розведення.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявляв, що після спроби настання бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових.

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