Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что страна не пойдет на ни на какие территориальные уступки по требованиям России в этой войне, а уже после прекращения огня вопрос деоккупации Крыма будет решаться дипломатическим путем, пусть даже длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главы Украинского государства для Fox News.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается. Есть сложные вопросы касательно временно оккупированных территорий. Есть принципиальные сложности, которые мы готовы снять с повестки дня... как вот вопрос Крыма", - сказал он.

Зеленский отметил, что власти готовы говорить о крымском вопросе.

"Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет... Этот вопрос должен быть решен, например, так - прекращение войны, а потом дипломатические шаги", - говорит президент.