Война за Крым невозможна, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что на территории оккупированного Крыма не будет боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова участника переговорной группы в эфире телемарафона UAразом.
Подоляк подчеркивает, что вопросы территориальной целостности Украины являются для властей ключевыми и принципиальными, и "это вопрос - сугубо президентский".
"Вопросы, касающиеся территориальной целостности, выносятся отдельно", - отметил он и добавил, что обсуждать крымскую проблематику - важно.
"Потому что, безусловно, война за Крым невозможна", - заявил Подоляк.
Советник руководителя ОПУ рассказал, что российской стороне переданы предложения Украины, в том числе и относительно АРК. Так, Киев привержен идее политико-дипломатического урегулирования вопроса возвращения нашего полуострова.
"Потому что там у нас уже много и гуманитарных аспектов, и аспектов, которые касаются этнической группы крымских татар и другое. Мы хотим это обсуждать, потому что это ключевое сегодня", - сказал Подоляк.
Напомним, ранее народный депутат, член переговорной группы Давид Арахамия заявил об устном согласии РФ на мирные предложения Украины, при этом вести переговоры о статусе Крыма Кремль отказался.
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