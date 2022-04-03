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Война за Крым невозможна, - Подоляк

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Воскресенье 03 апреля 2022 00:14
Война за Крым невозможна, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что на территории оккупированного Крыма не будет боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова участника переговорной группы в эфире телемарафона UAразом.

Подоляк подчеркивает, что вопросы территориальной целостности Украины являются для властей ключевыми и принципиальными, и "это вопрос - сугубо президентский".

"Вопросы, касающиеся территориальной целостности, выносятся отдельно", - отметил он и добавил, что обсуждать крымскую проблематику - важно.

"Потому что, безусловно, война за Крым невозможна", - заявил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ рассказал, что российской стороне переданы предложения Украины, в том числе и относительно АРК. Так, Киев привержен идее политико-дипломатического урегулирования вопроса возвращения нашего полуострова.

"Потому что там у нас уже много и гуманитарных аспектов, и аспектов, которые касаются этнической группы крымских татар и другое. Мы хотим это обсуждать, потому что это ключевое сегодня", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее народный депутат, член переговорной группы Давид Арахамия заявил об устном согласии РФ на мирные предложения Украины, при этом вести переговоры о статусе Крыма Кремль отказался.

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