Война за Крым невозможна, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что на территории оккупированного Крыма не будет боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова участника переговорной группы в эфире телемарафона UAразом.

Подоляк подчеркивает, что вопросы территориальной целостности Украины являются для властей ключевыми и принципиальными, и "это вопрос - сугубо президентский".

"Вопросы, касающиеся территориальной целостности, выносятся отдельно", - отметил он и добавил, что обсуждать крымскую проблематику - важно.

"Потому что, безусловно, война за Крым невозможна", - заявил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ рассказал, что российской стороне переданы предложения Украины, в том числе и относительно АРК. Так, Киев привержен идее политико-дипломатического урегулирования вопроса возвращения нашего полуострова.

"Потому что там у нас уже много и гуманитарных аспектов, и аспектов, которые касаются этнической группы крымских татар и другое. Мы хотим это обсуждать, потому что это ключевое сегодня", - сказал Подоляк.