ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Арахамия: Россия устно согласилась на наше предложение, кроме Крыма

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 20:48
Арахамия: Россия устно согласилась на наше предложение, кроме Крыма Фото: Давид Арахамия (второй слева) (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия считает, что враг в целом готов принять условия предложенного Украиной договора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия.

Нардеп подытожил, что РФ устно согласилась на предложения. Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

На переговорах в Турции украинская делегация предложила 15 лет вести переговоры о статусе Крыма. Вскоре в Кремле отвергли обсуждение вопроса.

Напомним, что турецкие власти будут убеждать Путина сделать шаги по Крыму во время личной встречи с Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Крым Давид Арахамия Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой