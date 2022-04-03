Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що країна не піде на жодні територіальні поступки за вимогами Росії в цій війні, а вже після припинення вогню питання деокупації Криму буде вирішуватися дипломатичним шляхом, хай навіть тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави Української держави для Fox News.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як ось питання Криму", - сказав він. Зеленський зазначив, що влада готова говорити про кримське питання. "Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так - припинення війни, а потім дипломатичні кроки", - говорить президент.