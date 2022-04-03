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Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років - Зеленський

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Неділя 03 квітня 2022 05:46
Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що країна не піде на жодні територіальні поступки за вимогами Росії в цій війні, а вже після припинення вогню питання деокупації Криму буде вирішуватися дипломатичним шляхом, хай навіть тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави Української держави для Fox News.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як ось питання Криму", - сказав він.

Зеленський зазначив, що влада готова говорити про кримське питання.

"Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так - припинення війни, а потім дипломатичні кроки", - говорить президент.

Раніше народний депутат, член переговорної групи Давид Арахамія заявив про усну згоду РФ на мирні пропозиції України, при цьому вести переговори про статус Криму Кремль відмовився.

Також ми писали, що радник глави офісу президента й учасник переговорної групи Михайло Подоляк заявив, що на території окупованого Криму не буде бойових дій.

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