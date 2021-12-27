Вопрос членства Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева, - МИД России

"Вопрос о перспективе вступления Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере такое же важное - если не большее - значение, чем для самой Украины", - сказал он.

Рябков отметил, что Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы".

"Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспорима", - пояснил дипломат, но так и не назвав эти факторы.

Представитель российского МИДа также ответил тем, кто выступает за то, чтобы поставить Россию в угол. Они, по его словам, недооценивают того, что может в результате произойти.

"Они как-то потеряли ощущение реальности, ощущение здравого смысла, надеюсь, они не потеряли чувство самосохранения", - добавил он.