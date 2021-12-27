RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Питання членства України в НАТО для Москви таке ж важливе, як і для Києва, - МЗС Росії

Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков висловився про можливість членства України в НАТО. За його словами, це питання для Росії таке ж важливе, як і для самої України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рябкова для журналу "Міжнародне життя".

"Питання про перспективу вступу України в НАТО має для нас щонайменше таке ж важливе - якщо не більше - значення, ніж для самої України", - сказав він.

Рябков зазначив, що Україна, Росія та НАТО вже підійшли до тої межі, за якою "починають грати зовсім інші фактори".

"Значимість цих факторів, їхнє корінне значення для нашої навіть самосвідомості, не кажучи вже про геополітичне позиціонування, незаперечна", - пояснив дипломат, але так і не назвавши ці фактори.

Представник російського МЗС також відповів тим, хто виступає за те, щоб поставити Росію в куток. Вони, за його словами, недооцінюють того, що може в результаті цього статися.

"Вони якось втратили відчуття реальності, відчуття здорового глузду, сподіваюся, вони не втратили відчуття самозбереження", - додав він.

Нагадаємо, Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від своєї обіцянки щодо членства України в Альянсі.

У відповідь у НАТО заявили, що не збираються йти на компроміси з Росією щодо питання України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяМЗС РФУкраїна