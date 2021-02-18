Вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца этого десятилетия, - ОП

В частности, во время заседания обсуждались вопросы выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, ее обновления, а также интеграции в рынки ЕС и Единое цифровой рынок Евросоюза.

"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, которое должен решиться до конца текущего десятилетия", - говорится в сообщении.

Также на встрече речь шла о формировании и продвижение положительного имиджа Украины в мире.

"Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", - отметил Зеленский.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.

Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.