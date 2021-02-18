Вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца этого десятилетия, - ОП

В четверг, 18 февраля, состоялось заседание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлений внешней политики под председательством Президента Владимира Зеленского. В ходе совещания участники обсудили членство Украины в Европейском союзе.
В частности, во время заседания обсуждались вопросы выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, ее обновления, а также интеграции в рынки ЕС и Единое цифровой рынок Евросоюза.
"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, которое должен решиться до конца текущего десятилетия", - говорится в сообщении.
Также на встрече речь шла о формировании и продвижение положительного имиджа Украины в мире.
"Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", - отметил Зеленский.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.
Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.
Напомним, согласно данным опроса компании Info Sapiens, в ноябре 2020 года украинцы преимущественно выступают за продолжение интеграционного курса государства к Европейскому союзу и НАТО. Хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО 44,35% опрошенных, еще 22,28% стремятся членства только в ЕС, а 4,07% только в НАТО.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.