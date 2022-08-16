Не будет откладываться. Скоро появится проект электронной очереди на границе
В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы. Мининфраструктуры вскоре представит проект услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе. Мы движемся в сторону цифрового государства с максимально удобными сервисами для людей и бизнеса, а потому этот вопрос не может и не будет больше откладываться", - сказал он.
Шмыгаль также отметил, что вчера парламент принял изменения в Таможенный кодекс, которые максимально приближают украинское таможенное законодательство к законодательству ЕС. Так, Украина начнет обмениваться таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени.
Кроме этого, Мининфраструктуры, МИД и Таможенной службе поручено организовать процесс переговоров по открытию совместных пунктов пропуска на границе с ЕС.
Напомним, электронная очередь на границе призвана уменьшить очереди в пунктах пропуска и помочь бизнесу.
Как сообщалось ранее, движение транспорта через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе возобновили, но только для легковых авто.
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